Alice Campello in lacrime in diretta, il commento di Lady Locatelli è tutto da ridere

Alice Campello si racconta . Lo ha fatto con Vicky Martin Berrocal nel suo podcast. Lady Morata ha parlato della sua relazione con l'attaccante spagnolo ex Juventus , conosciuto proprio durante l'avventura in bianconero del centravanti. Insieme hanno costruito una famiglia numerosa con quattro figli .

Siparietto social tra le mogli di Morata e Locatelli

Ma sono stati tanti i temi toccati da lady Morata, che ad esempio ha parlato anche dei momenti di depressione dopo le gravidanze. Parlandone, Alice Campello si è commossa. Ha commentato il suo intervento Thessa Lacovich, moglie di Locatelli, ex compagno di Morata alla Juventus: "Ma ti sei commossa? Non è da te, non me l'aspettavo, non sarai mica incinta?? con te tutto mi aspetto". Commento ironico e tante risate tra le due. Uno scambio di battute condiviso sui social.