Juve, Giuntoli: "Manna al Napoli? No comment"

Giuntoli: "È un momento in cui le cose non vanno bene"

Poi, sul momento che stanno passando i bianconeri: "È un momento in cui le cose non vanno bene, ma vogliamo invertire il trend per costruire il futuro. Le pressioni alla Juventus sono un privilegio e dobbiamo essere felici di averle e vogliamo dimostrare di saperle gestire. Mercato? Non mi sento di parlarne ora. Poi con calma a bocce ferme decideremo il futuro della Juventus in base a quale sarà la competizione che faremo".