Juve, la reazione di Giuntoli dopo Manna al Napoli: chi ha preso

Non conferma, non smentisce: semplicemente, evita di passeggiare su quello che inevitabilmente è ormai un campo pieno di buche e di trappole. Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli e attuale dt della Juventus, ha sfilato ieri con Giovanni Manna all’Allianz Stadium di Torino con la Juventus, impegnata nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio di Tudor. Fatalmente vicino alla panchina del Napoli a novembre, all’alba della rivoluzione che De Laurentiis ha cominciato ad arricchire di nomi con vista sul futuro. Ma questa è un’altra storia. Dicevamo. La notizia di Manna in azzurro è venuta fuori ieri mattina con prepotenza, e ieri sera, prima della sfida, Giuntoli è stato ovviamente interrogato sul tema del destino del proprio vice.