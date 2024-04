Manna, il gesto in tribuna dopo il 2-0 della Juve: e Giuntoli gli va incontro...

Grande gioia all'Allianz Stadium per la vittoria della Juventus contro la Lazio nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Gara finita due a zero e decisa dai gol di Chiesa e Vlahovic . Sugli spalti le telecamere, in occasione del secondo gol, hanno inquadrato i dirigenti della Juventus fare festa per la rete del raddoppio .

La reazione di Manna al gol della Juventus

In modo particolare si nota la gioia di Giuntoli. Accanto a lui Giovanni Manna, scelto da De Laurentiis per la rifondazione del Napoli. Il possibile futuro dirigente azzurro esulta, si scatena per la rete di Vlahovic. Gli si avvicina proprio Giuntoli. Immagini divenute virali. Non è passata inosservata la sua reazione al gol dell'ex Fiorentina. In attesa del Napoli.