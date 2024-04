Pogba torna allo stadio: sorpresa e tifo per il suo amico d'infanzia

Paul Pogba ha sorpreso gli appassionati di Premier League. Per la prima volta dopo due anni il fuoriclasse francese è, infatti, tornato in uno stadio inglese, da spettatore, per fare una sorpresa a un suo amico d'infanzia. In attesa dell'esito del ricorso contro la squalifica per quattro anni per doping, il centrocampista della Juventus è stato avvistato martedì scorso al London Stadium mentre guardava dalla tribuna la partita tra West Ham e Tottenham.