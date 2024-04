Juve, lo stadio è con Allegri: il sostegno dei tifosi lontano dai social

Allegri, la squadra, la gente: un solo corpo e la stessa anima, fronte compatto nella frammentazione delle opinioni. La verità, del resto, è dirompente nella sua forza rivelatrice: sarà che abbiamo smesso di sentire, ascoltare e guardare nel mondo reale per abituarci sempre più a “visualizzare” in quello virtuale, eppure le sensazione che restituisce spesso e volentieri lo Stadium, al netto dei fischi di disapprovazione per qualche prestazione non gradita, fotografa gli umori popolari in modo nitido. Di tutti quegli #Allegriout che proliferano sui social network, alimentando dibattiti e trasmissioni, non c’è traccia nei luoghi in cui pulsa il sentimento del tifo bianconero. Anzi, succede tutt’altro: gli applausi al tecnico durante la lettura delle formazioni, i cori dedicati (è successo di nuovo contro la Lazio martedì sera) e poi persino gli striscioni, che sono atti di stima fissati nero su bianco. L’ultimo è stato esposto in Sud durante la gara con l’Atalanta del 10 marzo per celebrare il record di punti di Max: «Solo tu 1000 e più... immenso Allegri!». Anche nella passata stagione il popolo juventino aveva preso le parti dell’allenatore dopo la sconfitta in Champions contro il Maccabi Haifa: «Mister Allegri non dimetterti mai! Chi rema contro non è degno di questa maglia!».



L'allenanza con i tifosi e giocatori

Da tempo i fan della Signora hanno compreso e accettato le difficoltà di una squadra rifondata, rimpolpata di giovani di belle speranze e svuotata di diversi campioni, capace di andare oltre la ghigliottina dei processi sportivi e di rialzarsi nei momenti più complessi. Nella zona nord-occidentale di Torino dove sorge la casa bianconera, al confine con Venaria Reale, sembra essere nata veramente una “Santa Allianz”, un patto di ferro tra tecnico, calciatori e pubblico per agguantare la Champions. «Io ho tanto rispetto per i tifosi e li ringrazierò sempre per il loro affetto» la risposta di Allegri. Max non ha gradito, semmai, i mugugni nei confronti di Alex Sandro, prossimo all’addio e con il contratto a scadenza: «Si possono dire tante cose, ma sotto il piano dell’impegno non siamo mai mancati».

I numeri dell'Allianz: che spettacolo