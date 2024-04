Vlahovic torna viola per un giorno: la foto social accende Juve-Fiorentina

Cresce l'attesa del match tra Juventus e Fiorentina, in programma questa sera alle 20:45. Sarà una sfida particolare per Vlahovic che ha vestito la maglia viola dal 2018 al 2022, prima del passaggio in bianconero. L'attaccante serbo, che contro la sua ex squadra non è mai riuscito a essere decisivo, con zero gol e zero assist all'attivo finora - ha pubblicato una storia su Instagram che ricorda il passato vissuto a Firenze.