Rabbia Vlahovic dopo il gol annullato: la frase urlata durante Juve-Fiorentina

TORINO - Uno, due, tre. Tre gol annullati alla Juventus durante il primo tempo della sfida contro la Fiorentina in scena allo Stadium. Dusan Vlahovic , che contro la sua ex squadra non è ancora risultato decisivo dal suo passaggio in bianconero, si è lasciato andare a uno sfogo plateale in campo.

Vlahovic frustrato durante Juve-Fiorentina

Uno, due, tre. Il serbo segna già al 12’, intervenendo in spaccata a ridosso della porta avversaria: la palla prima di entrare in rete tocca Bremer che è in traiettoria, ma anche in fuorigioco. In precedenza era stato già annullato un gol allo statunitense McKennie, e successivamente l’arbitro annulla un’altra marcatura dell’attaccante juventino. All’ennesima rete annullata ai bianconeri, Dusan Vlahovic sbotta: “Porca t****!”. L'arbitro La Penna non ha fatto caso allo sfogo del centravanti serbo, frustrato e arrabbiato per le tante occasioni sprecate dalla sua Juve nel corso del primo tempo.