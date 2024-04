Gatti, dedica straziante dopo il gol in Juve-Fiorentina: ecco per chi è l'esultanza

TORINO - La zampata di Gatti dopo il palo colpito di testa da Bremer ha deciso Juventus-Fiorentina. Il difensore si è liberato bene in area e di istinto, con un tap-in, ha ribadito in rete, decideno la sfida. Un gol importante per la Juve e speciale per Gatti, che si è inginocchiato sul prato dello Stadium per una dedica emozionante.