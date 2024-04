Furia Allegri nello spogliatoio dopo Juve-Fiorentina: cosa non vuole vedere

TORINO - Il gol di Gatti. Il ritorno alla vittoria in campionato dopo quasi un mese e mezzo. La festa, con gli abbracci tra giocatori e il sorriso ritrovato dello Stadium. Sembra il quadro di una serata perfetta e così è stato fino al ritorno negli spogliatoi. La Juve sta facendo un passo dopo l'altro verso la fine del tunnel ma, nonostante i tre punti ottenuti contro la Fiorentina fondamentali anche per allungare in classifica su Bologna e Atalanta, il clima non è ancora tornato sereno. La prova si è avuta proprio al rientro negli spogliatoi, domenica sera. È lì che è iniziato lo sfogo di Massimiliano Allegri, non nuovo a reazioni simili dopo aver visto qualcosa che non gli è piaciuto in campo . Va bene la vittoria, certo, ma Max ha gradito soltanto a metà il modo in cui è maturata. Sulla prestazione del primo tempo, nulla da dire, anzi: tante occasioni, tre gol annullati per fuorigioco e zero rischi in difesa. Il successo sui viola era talmente pesante nel percorso verso il traguardo imprescindibile della Champions che Max avrebbe preferito la stessa versione della Juve per tutti i novanta minuti. E invece la ripresa ha detto tutt'altro: i bianconeri l'hanno trascorsa quasi totalmente in difesa, in trincea a difendere il vantaggio, trovando pochissimi sbocchi e chance per consolidare il risultato e rendere ancora più in discesa la serata.

La furia di Max dopo la sfida con la Fiorentina

Ad Allegri non è andata giù e l'ha fatto notare a modo suo con una sfuriata bella e buona, condita da toni aspri e decibel elevati. Obiettivo: spronare la squadra e metterla di fronte alla proprie responsabilità. Pure davanti alle telecamere, l'analisi non si era discostata: «Abbiamo fatto un buon primo tempo e potevamo fare più di un gol mentre nella ripresa, soprattutto negli ultimi 25 minuti, abbiamo rischiato due-tre volte di subire il pari contro una Fiorentina che ha accelerato. Noi abbiamo speso troppo nel primo tempo e ci siamo troppo abbassati». E ancora: «Quando vieni da molte partite in cui non ottieni risultati, quando chi insegue quasi ti raggiunge, è normale che manchi un po' di forza e siamo calati. Forse in alcune situazioni avremmo potuto difendere meglio, perché abbiamo concesso 2-3 situazioni favorevoli agli avversari». Nel chiuso dello spogliatoio, però, i pensieri sono stati espressi in maniera decisamente più ferma e vigorosa, senza troppi giri di parole. Proprio la durezza dello sfogo ha colpito i presenti. Qualche giocatore avrebbe provato a spiegare, ad iniziare un dialogo ma senza effetti, tanto che successivamente sarebbero entrati in scena i dirigenti. Il direttore tecnico, Cristiano Giuntoli, e il direttore sportivo, Giovanni Manna, avrebbero provato vestire i panni dei pompieri e a gettare la classica acqua sul fuoco. Anche la strada della mediazione, però, non ha avuto successo e, soprattutto, non ha trovato sponda nell'allenatore.



Lo sfogo di Allegri come già accaduto a Roma...