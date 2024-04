Maglia Juve giallo fosforescente: l'ipotesi sulla divisa da trasferta divide i tifosi

In vista della stagione sportiva 2024/25 , filtrano le prime indiscrezioni relative ai kit gara ufficiali della Juventus , pronta a cambiare qualcosa per quanto concerne la divisa da trasferta . Una maglia prevalentemente gialla , che rappresenterà la Vecchia Signora quando non utilizzerà la classica casacca bianconera.

Il probabile kit away della Juventus per la stagione 2024/25

Un giallo molto chiaro prevale sulla maglia da trasferta della Juventus per la prossima stagione sportiva, che potrebbe vedere i bianconeri protagonisti anche in Champions League. Inseriti dettagli grigi e rosa, per rendere dinamica la divisa e ad adattarla anche ai moderni reel, utili per la presentazione ufficiale sui social. Queste le prime info emerse dal post pubblicato su Instagram dalla pagina "La Maglia Bianconera". Mentre la squadra di Massimiliano Allegri, reduce dal successo di misura con la Fiorentina, resta impegnata nel consolidamento del piazzamento Champions, il club pensa già al futuro e alla possibilità di tenere alto il numero di vendite dei kit per le gare ufficiali. Sui social intanto, tra tifosi nostalgici e supporters aperti al nuovo, ci si divide.