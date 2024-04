Juve, frattura al naso per Szczesny: operato, le sue condizioni

Attimi di paura durante il derby della Mole tra Torino e Juventus: all'86esimo, Szczesny si è accasciato a terra dopo uno scontro fortuito con Masina. Il polacco ha avuto la peggio e ha perso parecchio sangue dal naso. Szczesny è rimasto comunque in campo fino alla fine per poi correre in ospedale per l'intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali.