Juve, l'ultimo stipendio di Cristiano Ronaldo: tutti i retroscena

Accordi di riduzione degli stipendi nel periodo Covid, integrazioni successive portate a termine forse non con la stessa premura, lettere segrete e persino mail sospette. C’era di tutto nel calderone che portò la Juventus per la seconda volta in pochi mesi davanti alla giustizia sportiva dopo la penalizzazione per le plusvalenze (-10 in classifica) e che animò nel 2023 una primavera di tensioni, destabilizzando la squadra di Allegri in corsa per la Champions. Ieri il Collegio arbitrale ha detto l’ultima parola sul caso forse più spinoso: lo stipendio di Cristiano Ronaldo. La Juve è stata condannata a versare quasi 10 milioni di euro (9.774.166 e 16 centesimi) sul già ricchissimo conto in banca del campione portoghese a titolo di «risarcimento danni per comportamento doloso» o comunque «per responsabilità precontrattuale». Il Collegio non ha stabilito la validità o meno delle manovre stipendi delle stagioni 2019-20 e 2020-21, quelle per le quali il club ha patteggiato con la procura Figc una multa pur di chiudere le varie controversie, ma ha semplicemente affermato che il comportamento della società non fu corretto in varie fasi.