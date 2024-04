Allegri, messaggio a Chiesa: le parole del tecnico della Juve

Alllegri, la fase difensiva e il calcio italiano

Sull'attenzione alla fase difensiva: "Il calcio è cambiato in tante cose, tranne che nella differenza reti. E' li che si fa la differenza tra il vincere o no. Quindi la difesa è molto importante per l'equilibrio di una squadra". Nei quarti di finale di Champions League, non c'erano squadre italiane: "Lo scorso anno l'Inter è arrivata in finale di Champions, la Roma in finale di Europa League. Quindi che il calcio italiano sia indietro è da vedere. Poi ci sono giocatori che fanno la differenza in determinate squadre, e quello è evidente. Anche noi lo scorso anno siamo stati eliminati a tre minuti dalla fine. Nel finale di stagione una vittoria vale doppio, perchè ti fa fare un balzo importante in avanti. Domani giochiamo contro il Cagliari che lotta per salvarsi, poi Milan e Roma e Bologna. Domani dobbiamo lottare come loro per portare a casa il risultato"