Yildiz sarà il numero 10 della Juve: rinnovo fino al 2028

Energia verde per la Coppa Italia. Tradotto: voglia di Yildiz . Non è un caso che quando Allegri ha scelto la via dell’attacco e ha allestito una Juve a trazione anteriore, le cose siano cambiate e sia iniziata la rimonta sul Cagliari. Ad accendere la luce, da inizio ripresa, era stato proprio il gioiello turco, prima trequartista alle spalle di Vlahovic e successivamente esterno a sinistra nell’assalto finale. Proprio da Yildiz è partito il cross che ha generato l’autorete di Dossena che è valsa il pareggio dei bianconeri ma non è stata l’unica iniziativa di peso del talento strappato a zero al Bayern. Ecco allora che potrebbe essere lui la sorpresa nell’undici da opporre alla Lazio . Yildiz è l’uomo di maggior classe della rosa bianconera eppure, da un po’ di tempo a questa parte, viene centellinato dal tecnico, tanto che la sua ultima presenza da titolare risale al 17 febbraio in casa del Verona. Le nove apparizioni del turco negli ultimi due mesi sono arrivate tutte dalla panchina e con un minutaggio che, prima di Cagliari dove ha giocato l’intero secondo tempo, aveva toccato al massimo i 32 minuti. Un trend molto diverso rispetto a quando, nel pieno della sua esplosione, Allegri l’aveva schierato titolare in sei delle sette partite, tra campionato e Coppa Italia, a cavallo tra fine dicembre e fine gennaio.

Yildiz, il futuro per rilanciare la Juve

C’è voglia di Yildiz, insomma, per rilanciare una Juve in difficoltà, che non riesce a ritrovarsi. Attorno a Kenan, d’altra parte, verrà costruita la squadra del futuro: è infatti il giocatore che rappresenta perfettamente la filosofia della società che intende puntare sempre più sui talenti sbocciati nella Next Gen e avere una gestione sostenibile. Yildiz è potenzialmente un campione in grado di trascinare non solo in campo ma anche fuori. La società ha infatti per lui un progetto di marketing che prevede di consegnargli la maglia numero 10. La Juve, insomma, ha una pepita d’oro in mano e la vuole difendere a tutti i costi. Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund sono sulle tracce del ragazzo così la Continassa ha scelto di blindarlo: manca solo l’annuncio del rinnovo fino al 2028, con possibile opzione per un anno in più.