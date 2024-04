Juve, Vlahovic sulle voci di mercato: "Io al PSG? Vi spiego"

Vlahovic: "Io al Psg? Vi spiego"

Di seguito, infatti, le sue dichiarazioni: "Io al Psg? Ho sentito alcune voci di mercato, non ne sapevo nulla e non me n’ero interessato. Io pensavo soprattutto a prepararmi al meglio per la stagione. Con la Juve ho ancora due anni di contratto e ci sto bene. Vorrei vincere qualcosa di importante qui, poi vedremo, se ne parlerà più avanti".

"Il Pallone d'Oro è un sogno"

Poi, sul collega Mbappé: "Èil migliore al mondo ora.Ha 25 anni e ha vinto quasi tutto quello che c’era da vincere, ha segnato oltre 40 gol”. Infine, sul passato e gli obiettivi futuri: “La scorsa stagione fisicamente non stavo bene, quest’anno è diverso. Ma lavoro per migliorare. Ho segnato per ora 16 gol, ne avrei potuti fare di più. Vorrei diventare un giocatore che tutti ricordano.Il Pallone d’Oro? È un sogno e un obiettivo”.