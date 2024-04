Zazzaroni: "Allegri? Giusto che la Juve cambi"

"Allegri deve essere confermato alla Juventus in caso di vittoria della Coppa Italia? A questa domanda, la risposta è no". Il direttore del Corriere dello Sport - Stadio Ivan Zazzaroni, nel corso dello speciale in onda su Mediaset e dedicato alla Coppa Italia, fa il punto sul futuro del tecnico bianconero. "Se società e tecnico si siederanno intorno a un tavolo e dovessero decidere di confermare la sua presenza in panchina, solo perchè ha ancora un anno di contratto, che progetto sarebbe? Se dovesse raggiungere la Champions, Allegri porterebbe in dote, una finale di Coppa Italia, la partecipazione alla prossima Supercoppa italiana, la qualificazione in Champions e la qualificazione al Mondiale per club: in pratica tutto ciò che gli era stato chiesto", ha ribadito Zazzaroni.