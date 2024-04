Allegri e il gap con l'Inter: "Non faccio il mercato, chiedete alla società"

" Chiesa e Yildiz stanno entrambi bene . Domani mattina decido chi giocherà fra i due. Vlahovic è migliorato tanto: sta trovando il suo equilibrio all'interno delle partite. Anche quando le cose non vanno bene lui deve essere pronto per sfruttare al meglio le occasioni che gli capitano ".

Allegri e il lavoro di Gasperini con l'Atalanta

"Io credo che Gasperini abbia fatto e stia facendo un lavoro importante a Bergamo. È una realtà che è cresciuta molto, con una società dietro importante e stanno facendo molto bene. Sono in semifinale di Europa League, sono in finale di Coppa Italia e stanno lottando per un posto in Champions League. Quindi credo stia facendo un ottimo lavoro. Per quanto riguarda gli attestati di stima, con i ragazzi ho un ottimo rapporto. Innanzitutto perché sono degli ottimi professionisti e soprattutto sono dei ragazzi che tengono a questa maglia. E in questo momento dove abbiamo degli obiettivi davanti, tutti insieme vogliamo andare a prenderci questi traguardi e sarebbe bellissimo".

Allegri e l'obiettivo secondo posto

"Come ho sempre detto, quest'anno l'Inter era la squadra più forte. Noi e il Milan domani ci giochiamo anche il secondo posto in campionato. In caso di vittoria avremmo le ultime gare per correre per questa posizione nella classifica finale. La prossima stagione sarà bellissima, perchè quando giochi tante competizioni è tutto ancora più stimolante".