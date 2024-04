Cuadrado, i tifosi della Juve vogliono una decisione drastica: "Non lo merita"

Come prevedibile, il gesto di Juan Cuadrado durante i festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter ha fatto discutere. Il colombiano ex bianconero ha saltato sul coro "Chi non salta è juventino". L'esterno con la Juventus ha giocato oltre 220 presenze e la sua maglia è esposta al JMuseum. Su Change.org è apparsa una petizione creata da Tommaso Simonato, un tifoso juventino, che chiede la rimozione della sua maglia dal museo.