Juve, problema per Alex Sandro: a rischio per la trasferta di Roma

Prosegue l'avvicinamento alla trasferta di Roma in casa Juventus . Massimiliano Allegri potrebbe essere costretto a rinunciare ad Alex Sandro , che ha evidenziato un fastidio muscolare a pochi giorni dalla sfida in programma all'Olimpico domenica alle ore 20.45. Verso la convocazione, invece, Mattia De Sciglio .

Alex Sandro a rischio per Roma-Juve, De Sciglio verso la convocazione

A poco più di 48 ore dal fischio d'inizio di Roma-Juve, partita che può consegnare ai bianconeri l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, Allegri è chiamato a valutare le condizioni fisiche dei suoi. Il nuovo affaticamento muscolare accusato da Alex Sandro costringe lo staff medico della Vecchia Signora a fare delle riflessioni. Il brasiliano, a caccia del record di presenze di Pavel Nedved, sta per chiudere la sua esperienza a Torino e vuole regalarsi un ultimo traguardo personale. Restando sulle corsie esterne, arrivano buone notizie per quanto concerne Mattia De Sciglio, che dovrebbe tornare tra i convocati contro la Roma, dopo aver saltato la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio e il big match con il Milan. In difesa, intanto, si va verso la conferma del trio formato da Gatti, Bremer e Danilo, con Kostic e uno tra Weah e McKennie sulle fasce. Nel mezzo, Cambiaso affiancherà Locatelli e Rabiot. Davanti, previsto il ritorno di Chiesa dal primo minuto al fianco di Vlahovic.