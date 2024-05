Pogba diventa attore: il nuovo ruolo inaspettato e in che film lo vedremo

Pogba diventa attore: sarà protagonista nel film "4 zeri"

Pogba approda sul grande schermo nel ruolo di educatore responsabile dei giovani calciatori, nell'ambito del film "4 zeri" di Fabien Onteniente. Come riporta Le Parisien, il centrocampista della Juve è stato avvistato al "Parc de Rueil Malmaison" di Hauts de Seine in compagnia degli attori Gerard Lanvin e Didier Bourdon, impegnati in alcune scene con il classe '93. Si tratta del sequel di "3 zeros", film uscito nel 2002, e sarà visibile nelle sale a partire dal 9 aprile 2025. È la storia di un giovane, Kidane, che si allena per diventare una stella del Paris Saint-Germain, club che ha aperto le porte alla macchina da presa in occasione della partita con il Rennes dello scorso 25 febbraio, utilizzata per arricchire il contesto in cui è inserita la pellicola. Presenti, oltre a Pogba, anche due personaggi del mondo del calcio come Rolland Courbis e Guy Roux. Un impegno importante per il ragazzo ex Manchester United, la cui carriera è stata seriamente compromessa dalla sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping.