Thiago Motta-Juve, ci siamo: lunedì l’incontro

Il mercato delle idee, dove i milioni scarseggiano e la parola d’ordine per far respirare i bilanci resta «sostenibilità», c’è un commerciante di sogni ora libero da vincoli contrattuali: si chiama Thiago Motta, 42 anni da compiere ad agosto, nativo brasiliano di São Bernardo do Campo nello Stato di San Paolo e naturalizzato italiano, abilitato allenatore Uefa Pro nel 2020 con una tesi che metteva al centro “il valore del pallone, lo strumento del mestiere”. La Juve, convinta che Thiago abbia il piglio del vincente e pure l’attitudine a far giocare bene le proprie squadre, gli ha messo gli occhi addosso da tempo, prima che la favola Bologna si trasformasse in una straordinaria realtà. Il direttore tecnico Giuntoli, l’uomo al quale John Elkann ha affidato «il futuro della società» tra oneri e onori, sostiene di non averlo mai incontrato finché Allegri è rimasto in sella. E oggi parla di trattativa in corso e di affare non ancora concluso. Eppure, da mesi, le voci di dialoghi continui tra la Continassa e Casteldebole si rincorrono. Il primo approccio tra dt e tecnico, se davvero fosse avvenuto, dovrebbe essere stato talmente positivo che quella fiamma con il tempo ha continuato ad ardere.