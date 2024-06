La verità (vera) sull’accordo Juve-Allegri

Ho letto tante infelici ricostruzioni sull’accordo raggiunto lunedì dalla Juve con Allegri. Qualcuno ha anche pubblicato, spacciandole per buone, cifre distantissime dalla realtà, oltre che coperte da intesa contrattuale.

Di vero c’è che, esaurita in fretta la fase conflittuale, la Juve di Elkann ha deciso di rispettare la storia bianconera dell’allenatore, anche economicamente. «Sono contento» sono state le prime parole di Max uscendo dall’appartamento nel quale si era conclusa la trattativa e non da un uffi cio di avvocati.

La Juve della discontinuità totale ha preferito un sano pari a una vittoria o alla sconfitta.