Thiago Motta con Dacourt a Parigi: le parole che piacciono alla Juve

Dacourt e Thiago Motta a pranzo insieme: il messaggio del francese

Nella splendida cornice di Parigi, a pranzo insieme come due vecchi amici, ricordando pagine del passato. Olivier Dacourt e Thiago Motta di nuovo fianco a fianco, a pochi passi da quel "Parc des Princes" che ha visto nascere le idee di gioco del prossimo tecnico della Juve. Grandi sorrisi a tavola e uno scatto che vale più di mille parole. Un messaggio, però, non è passato inosservato: "Sempre un piacere vederti amico mio. IN BOCCA AL LUPO!", ha scritto l'ex centrocampista della Roma, con chiaro riferimento alla nuova esperienza bianconera dell'italo-brasiliano.