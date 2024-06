Kaio Jorge, addio ufficiale alla Juve: le cifre della cessione al Cruzeiro

Kaio Jorge saluta la Juventus dopo tre anni. Stavolta a titolo definitivo. L'attaccante brasiliano, infatti, è stato ceduto ufficilamente al Cruzeiro dopo l'ultima stagione passata in prestito al Frosinone : con la prima squadra bianconero ha collezionato appena undici presenze senza mai riuscire a segnare.

Kaio Jorge, ufficiale il passaggio al Cruzeiro: quanto incassa la Juve

Di seguito il comunicato ufficiale sul trasferimento con tutti le cifre dell'affare: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Cruzeiro Esporte Clube per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pinto Ramos Kaio Jorge a fronte di un corrispettivo di € 7,2 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a € 3,1 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee)".

Il saluto di Kaio Jorge alla Juve

A margine dell'annuncio ufficiale, Kaio Jorge ha salutato sui social la Juventus, ringraziando il club per avergli aperto le porte del calcio europeo: "Grazie Juventus! È arrivato il momento di dire addio al club che mi ha aperto le porte e ha realizzato il mio sogno di giocare in una grande squadra europea. Sono molto grato per tutto quello che ho vissuto e imparato qui. Sarò sempre al vostro fianco", ha concluso l'attaccante brasiliano, reduce dall'esperienza con la maglia del Frosinone di Eusebio Di Francesco.