Juve: Vlahovic, il più caro della Serie A. Costa 41 milioni di euro lordi annui

Juve, Vlahovic costa quanto gli attaccanti dell'Inter

C'è di più. Accostando la posizione di Vlahovic a quella degli attaccanti dell'Inter, Calcio e finanza evidenzia come il reparto offensivo dei campioni d'Italia "pesi sui conti del club nerazzurro esattamente quanto Dusan da solo. Considerando in ordine di costo Lautaro Martinez (con stipendio già incrementato per l’imminente rinnovo), Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, il costo complessivo delle quattro punte tocca i 41,9 milioni di euro. Davanti a tutti si trova Lautaro Martinez, che con il rinnovo peserà per oltre 19 milioni. Seguono Thuram e Arnautovic, rispettivamente a 9,3 e 7,9 milioni; chiude Taremi a 5,5 milioni (in attesa di scoprire le eventuali commissioni a bilancio, che farebbero leggermente crescere il suo costo)". Incamminata nella direzione virtuosa del riequilibrio dei conti, si capisce perché, nel quadro della strategia di forte riduzione dei costi, la Juve voglia proporre a Vlahovic il prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno 2026, per diluirne l'ingaggio in un arco di tempo più ampio.