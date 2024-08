Thiago Motta: "La mia Juve ambiziosa. Ho fatto due richieste alla squadra" 

La Juve è pronta. Il mercato dirà quanto. Ma la stagione comincia e Thiago Motta è carico al punto giusto per provare a trasformare la sua Juve da un cantiere aperto (come quella vista nelle ultime, deludenti amichevoli estive) ad un gruppo deciso a puntare a quegli obiettivi che un club come quello bianconero è obbligato a centrare ogni anno.

"Bologna o Juve, stessa idea di calcio"

Ai microfoni di Sky Sport il nuovo tecnico della Juve è partito proprio dalla necessità della Juve di vincere e convincere in campo. "Io ho la stessa idea di calcio, a prescindere se alleno il Bologna o la Juventus. E' cominciato un nuovo periodo, con una squadra che stiamo costruendo, una squadra che sta migliorando giorno dopo giorno e siamo pronti per affrontare la prima partita di campionato. La Juve oggi è ad un livello altissimo e mantenere lo stesso impegno, la stessa determinazione, la concentrazione, l’ambizione per poter, giorno dopo giorno, migliorare e andare a cercare un qualcosa in più: è questo il mio obiettivo”.

Motta e il primo test di campionato contro il Como

La Juve di Motta? Pochi concetti ma molto efficaci: "Non voglio che la Juventus sia la mia Juve ma che sia la nostra Juve e ai ragazzi ho fatto due richieste: voglio vedere un gruppo ambizioso e competitivo, una squadra che vuole sempre alzare il livello. Facciamo parte di un club storico, facciamo parte di un club grandissimo e tutti noi siamo importanti, dobbiamo dare il massimo per alzare sempre di più il livello di questo club".

Il Como sarà il primo test per capire se le delusioni del precampionato possono essere archiviate: "Voglio vedere una squadra equilibrata, una squadra che sa difendere molto bene, una squadra che difende insieme, una squadra che ha la voglia di avere la palla, una squadra che attacca insieme. Il Como avvierà con un grande entusiasmo perché hanno fatto una buonissima Serie B e vorranno confermare questo momento d'oro". La Juve di Motta, però, è pronta. Fabregas è avvisato.