Juve, subito ko Thuram e Weah: il comunicato e quante partite saltano

Dopo l'esordio da sogno con la vittoria per 3-0 contro il Como , arrivano brutte notizie per la Juventus . Kephren Thuram e Timothy Weah sono usciti infortunati dalla sfida contro la squadra di Fabregas: il francese aveva fatto spazio a Fagioli al 67esimo, Weah invece a fine primo tempo per Savona, dopo aver segnato il gol del 2-0.

Thuram e Weah, il bollettino della Juve

Questo il bollettino medico della Juventus sulle condizioni dei due giocatori: "A seguito dei problemi muscolari accusati nel corso della partita di ieri sera, questa mattina Khephren Thuram e Timothy Weah sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato per il primo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra e per il secondo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi sono previsti nuovi esami tra circa 10 giorni".

Thuram e Weah, a rischio la Roma

I due, con ogni probabilità, torneranno in campo con la Juventus dopo la sosta di settembre per le gare delle nazionali. Thuram e Weah salteranno sicuramente la seconda contro il Verona e probabilmente anche la terza allo Stadium contro la Roma. Dovrebbero definitivamente tornare a disposizione di Thiago Motta per la quarta giornata di Serie A in trasferta contro l'Empoli.