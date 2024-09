Szczesny svela: "Bonucci? Io e De Ligt mettevamo le cuffie quando parlava"

Il retroscena di Szczesny su Bonucci-De Ligt

Tra le tante curiosità, Szczesny ha parlato anche delle sue reazioni con De Ligt quando Bonucci parlava alla squadra: "Odio il carico eccessivo, ero molto amico di Matthijs De Ligt e anche lui nella preparazione della partita era molto simile a me. Non voleva sentire niente. Bonucci era proprio il contrario di noi. Lui in ogni partita si caricava. Io ero a tre posti da Matthijs e ogni volta che Leo esagerava ci guardavamo negli occhi e dicevamo 'No, ancora...'. E quindi mettevamo le cuffie per non sentire le cose".