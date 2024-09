Chiellini, ufficiale il ritorno alla Juve: di cosa si occuperà

Chiellini al fianco dell'ad Scanavino

La Juve ha poi spiegato: "Giorgio lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino iniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Questo ruolo si sposa perfettamente con la formazione che Giorgio ha acquisito nel suo ambito accademico, ma ovviamente anche con la sua figura di uomo, calciatore, capitano e leggenda bianconera. Dal passato al presente: bentornato a casa, Giorgio!"

Chiellini, i numeri da giocatore con la Juve

Con la Juventus, Chiellini ha giocato 561 partite, realizzato 36 gol e offerto 26 assist prima di volare negli Stati Uniti per concludere la sua carriera con la maglia del Los Angeles FC.

Chiellini, gli altri ruoli nelle aree corporate della Juve

Come anticipato, dunque, Chiellini torna alla Juve per occuparsi di relazioni istituzionali, ma non solo: avrà un ruolo anche in altre aree corporate (revenue, finance, legal). Non è previsto un suo coinvolgimento nell’area sportiva come per altri ex giocatori (Nedved, Ibrahimovic, Di Vaio e via discorrendo). La Juve ritiene che la sua struttura sportiva funzioni già così e non ha voluto mettere altri uomini accanto a Giuntoli rispetto a quelli già portati in estate.