Pogba, duro allenamento: il ritorno in campo si avvicina

Paul Pogba si prepara a tornare in campo. In attesa di chiarire il suo futuro con la maglia della Juventus , il centrocampista francese si sta allenando duramente per farsi trovare pronto all'alba del 2025, quando scadrà la squalifica per doping ridotta dal TAS.

Pogba si allena duramente in vista del ritorno in campo

Esercizi in palestra, lavoro in piscina e tanto altro. Trascorre così le giornate Paul Pogba, rinfrancato dalla sentenza del TAS che ha ridotto la squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi, permettendogli di tornare a disputare gare ufficiali a partire da marzo 2025. E l'entourage ha già avviato i primi contatti in giro per il mondo.