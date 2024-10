Thiago Motta urla a Gatti a bordocampo: "Dove vai? Ti sto parlando!"

La Juve non si arrende mai e una parte del merito è anche del suo tecnico Thiago Motta. Un esempio, l'ennesimo, si è avuto ad un quarto d'ora dalla fine della sfida contro l'Inter a San Siro. La Juve è sotto di un gol, il risultato è sul 4-3. Thiago Motta sa che c'è ancora spazio per la speranza e decide di fare un cambio strategico inserendo Gatti per l0 stanco (e non irresistibile) Danilo.