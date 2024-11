Milan-Juve, Kalulu: "Thiago Motta è il top per me"

In questo weekend torna la Serie A e lo fa in grande stile: sabato alle 18 ci sarà il big match Milan-Juventus , in esclusiva su Dazn . In app è disponibile anche un'intervista inedita a Pierre Kalulu , difensore che i bianconeri hanno acquistato proprio dal Milan , con cui il francese ha giocato per quattro stagioni vincendo uno scudetto da titolare. Una partita diversa dalle altre per Kalulu , che ha raccontato come Motta lo ha convinto a passare alla Juve: “Quando ho chiamato Thiago Motta, mi ha detto: “Sei pronto a giocare ogni 3 giorni?” Ho risposto: “Sì, dove mi vedi giocare?” E lui: “A destra, al centro e a sinistra”. Lì ho pensato: se mi vede ovunque, per me è il top . E poi ha chiuso dicendo: “Sappi che le scelte della partita si fanno in allenamento!” E alla Juve è così".

Kalulu: "Voglio essere in campo quello che ammiravo da bambino"

Kalulu non vuole dimenticare le emozioni che provava da piccolo quando era un semplice tifoso: “Nella mia carriera non ho mai fatto scelte facili. Quando senti la fiducia della società e capisci che qualcuno ti vuole veramente, allora riesci a dare tutto te stesso. Siamo umani e lavoriamo con il cuore. Durante il riscaldamento è l’ultimo momento in cui posso godermi l’ambiente. È il momento più bello, che sia all’Allianz Stadium o in un altro stadio. Sono stato anche io tifoso: voglio essere in campo quello che ammiravo da bambino. Devi sempre ricordarti del piccolo che era dentro di te. Con i tifosi c’è un sentimento forte, è come una relazione d’amore. C’è molto calore all’inizio, tutto sembra bellissimo, senti le vibrazioni".

Kalulu: "Vivere da solo è stato difficile a livello mentale"

Kalulu ha spiegato poi che la vita da calciatore non è così facile: “Quella del calciatore sembra essere una vita perfetta, ma la verità è che noi professionisti abbiamo momenti difficili, questi ti fanno apprezzare di più i momenti belli. A volte non vogliamo far vedere quando siamo deboli, lo nascondiamo. Prima pensavo che il campo fosse uguale ovunque, ma non è così. Io sono cresciuto in una grande famiglia, in una casa che non era mai silenziosa, e i primi mesi in cui tornavo a casa da solo per cena passavo tante ore senza parlare con nessuno. Era tutto difficile a livello mentale. I videogiochi mi hanno aiutato, perché con cuffie e microfono potevo parlare con i miei fratelli. A volte mettevo le cuffie anche senza giocare, ma solo per parlare. La lingua è stata una barriera".

Kalulu: "Il calcio mi fa svegliare col sorriso"

Kalulu ha rivelato di avere un rapporto complicato con la sconfitta: “Odio perdere! Se mi batti, con te non sarò lo stesso. È sempre stato così! Ma la verità è che la sconfitta fa parte della vita e ti aiuta a restare umile. Alla fine della giornata bisogna però avere più piccole vittorie che sconfitte". Il calcio è la sua più grande passione, ma sogna in grande anche fuori dal campo: “Nella vita potevo fare tante cose, ma mi sono reso che l’unica passione che mi fa svegliare con il sorriso è quella per il calcio. Nel calcio ho tanti sogni: vincere tutto, giocare con i miei fratelli ed essere il giocatore più forte, ma ho tanta voglia di fare altro là fuori”.