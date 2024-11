Emergenza Juve: a Lecce con nove indisponibili

Le condizioni di Douglas Luiz e McKennie

Per Douglas e McKennie, anch'essi alle prese con problemi muscolari, si guarda a Bologna e City per un ritorno tra i convocati. Serve un po’ di pazienza in più invece per Nico Gonzalez, Adzic e Milik. Motta potrebbe fare comunque un po’ di turnover: potrebbe esserci una chance per Perin in porta, Rouhi a sinistra e Mbangula in attacco.