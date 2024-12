Juve, i convocati di Motta per il Manchester City: Cambiaso non ce la fa

Juve, i convocati per la partita contro il Manchester City

Infatti, dopo il rientro in gruppo, torna tra i convocati Douglas Luiz: il brasiliano non scende in campo dal 19 ottobre dopo linfortunio muscolare rimediato nel riscaldamento della sfida casalinga contro lo Stoccarda. Torna a disposizione di Motta anche McKennie, out nelle ultime tre partite tra campionato e Champions, e il classe 2006 Adzic. Rientrano in tre, mentre invece non ce la fa Andrea Cambiaso. L'esterno bianconero era uscito molto dolorante dal campo durante la sfida contro il Bologna per un infortunio alla caviglia. Si è allenato in gruppo in settimana, ma non è stato convocato.

Questa la lista completa dei convocati: