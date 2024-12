Juve, parla Yildiz: "Per me un bel 2024, ora testa al Cagliari"

TORINO - Tra le note liete della Juve di Thiago Motta, che stenta a decollare in campionato mentre ottiene ottimi risultati in Champions League, c'è il giovane Kenan Yildiz che nonostante i suoi 19 anni è riuscito negli ultimi mesi a ritagliarsi un ruolo da protagonista in bianconero.

Juve, le parole di Yildiz prima del Cagliari

"Per me è stato un 2024 molto bello, è la dimostrazione che se lavoro bene do la versione migliore di me stesso: sono contento del premio, ringrazio tutti i tifosi" ha detto l'attaccante turco dal Museo dell'Automobile di Torino, dove si è presentato per rititare il premio 'Golden Boy Web' come giocatore più votato online. "Dobbiamo stare sempre concentrati, purtroppo il calcio è anche questo - il commento di Yildiz sul momento altalenante della Juve - e adesso stiamo pensando già al Cagliari (avversario domani, 17 dicembre, negli ottavi di Coppa Italia, ndr)". Per l'anno prossimo "il mio obiettivo è stare bene - ha concluso il bianconero -, poi tutto il resto verrà da sé".