Juve, Danilo non convocato per la Supercoppa in Arabia

Salvo colpi di scena (vedi qualche infortunio dell'ultimo secondo) Danilo non partirà con la Juventus per la Supercoppa in Arabia. È questa la decisione di Thiago Motta che ha scelto di non convocare il difensore al centro di trattative di mercato, con il Napoli in particolare. Queste le parole di ieri del ds azzurro Manna: "Danilo è un giocatore forte, in questo momento è della Juve. Non stiamo parlando con loro, il mercato non è ancora iniziato. Potremo intervenire in quel ruolo se ci saranno le condizioni giuste per farlo". Danilo ha un contratto che scade a giugno, la sua intenzione è quella di volare a Napoli da Conte quanto prima e l'assenza in un Supercoppa (la Juve parte domani) è un indizio pesante.