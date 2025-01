"McKennie, la nuova fiamma è la fidanzata di un altro calciatore"

Dopo aver interrotto il suo rapporto con Chiara Frattesi , sorella dell'interista Davide, Weston McKennie avrebbe iniziato a frequentare la modella ed influencer Violetta Gracheva , per tutti " Violetta Bert ", come recitano i suoi profili social. Una relazione resa nota in queste settimane da alcuni media inglesi e confermata da indizi apparsi nelle Instagram Stories del centrocampista della Juve e dell'ex compagna di Mudryk .

La nuova fiamma di McKennie: ecco chi è Violetta "Bert" Gracheva

Weston McKennie e la sua nuova fiamma. Si tratta di Violetta "Bert" Gracheva, modella ed influencer di origini russe residente a Dubai, stando a quanto scrive nella sua bio di Instagram. "Classe e disinvoltura", questo il motto della ragazza che può vantare più di 780.000 follower e una fanpage sulla piattaforma di Meta. Il suo segno zodiacale è Gemelli. Dallo scorso 6 ottobre, le sue foto sono caratterizzate da un piccolo grande particolare: il "like" di McKennie, praticamente un ospite fisso del suo profilo. In più, secondo le indiscrezioni rilanciate dai media inglesi, i due avrebbero trascorso un soggiorno romantico a Courchevel, tra le più note stazioni sciistiche al mondo, in compagnia di alcuni amici. Un ulteriore indizio arriva proprio dalle Instagram Stories di Violetta, che ha fotografato un biglietto di auguri di Natale firmato da una persona in particolare. Pur cancellando il nome, si intravede l'inizio della lettera "W", che potrebbe far riferimento a Weston. A destare scalpore, soprattutto dalle parti di Stamford Bridge, è il fatto che Violetta è l'ex fidanzata di Mychajlo Mudryk, attaccante ucraino del Chelsea. Una love story destinata a far parlare di sé nei prossimi mesi.