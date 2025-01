Questa Juve che non perde mai

La Juve non perde mai, ma vince poco, troppo poco: 12 pareggi e 7 vittorie in 19 partite sarebbero andati bene fino a maggio del ’93, quando la vittoria valeva ancora due punti. Trentadue anni dopo costituiscono un bottino insoddisfacente per chi nutre ambizioni alte: a questo punto - e non per amor di paradosso - meglio 5 vittorie e 7 sconfitte.