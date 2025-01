Juve, l'incredibile dato: 12 punti buttati via. Ecco dove sarebbe in classifica

INVIATO A TORINO – Con un po’ di attenzione in più la Juventus sarebbe in testa alla classifica. Thiago Motta ha ammesso di non essere soddisfatto per il numero impressionante di pareggi in questa prima parte di campionato (12 su 19) ma il dato che lo allarma maggiormente è quello dei punti persi da situazione di vantaggio. La Signora ha lasciato per strada 12 punti, di fatto buttandoli, dopo aver sbloccato per prima il match. Se fosse stata in grado di resistere con maggiore efficacia agli attacchi avversari, oggi non avrebbe 33 punti ma 45, balzando dunque in vetta a +1 dal Napoli. In questo lento avvio della Signora non c’è stata soltanto la parziale rimonta subita nel derby di ieri sera contro il Torino: i bianconeri sono passati in vantaggio e poi si sono fatti recuperare anche da Cagliari, Inter (a San Siro da 1-2 a 4-2, poi 4-4), Lecce, Venezia e Fiorentina. Dodici lunghezze in totale, come Empoli e Parma che occupano rispettivamente la 14ª e la 15ª posizione in Serie A e una in meno del Bologna (13). La regina delle sprecone in questo campionato resta il Venezia, che di punti ne ha gettati via addirittura 20. Chi occupa le zone che contano della classifica, viceversa, spicca nella capacità di consolidare i vantaggi acquisiti: il Napoli di Conte fin qui ha perso solo 2 punti da situazione di vantaggio, l’Inter 4, l’Atalanta e la Fiorentina 6.