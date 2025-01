Danilo in partenza, la frecciata alla Juve: "Non servivo? Chiedete a qualcun altro"

L'avventura alla Juventus e, in generale, in Europa, di Danilo è giunta al termine. L'ex capitano bianconero nella mattina di oggi, 28 gennaio, è partito dall'aeroporto di Torino-Caselle per la volta del Brasile, dove firmerà il nuovo contratto con il Flamengo. Prima di salire in aereo, però, il brasiliano ha rilasciato delle dichiarazioni: "Mi sarebbe piaciuto andare via in modo diverso. Porto con me comunque bei ricordi: sono stati 5 anni che mi hanno fatto crescere come persona, uomo e calciatore".