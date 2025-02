Yildiz, rivoluzione Juve: quanto può costare dopo il rinnovo

«Yildiz? Almeno 100 milioni...». La Juve non ha mai messo Kenan sul mercato, eppure ha già fissato una sorta di prezzo per le pretendenti intenzionate a farsi vive con una proposta. Questo, almeno, sussurravano dalla Continassa nei primi giorni di gennaio. Del resto, anche un dirigente navigato come Giuntoli sa bene come nel calcio moderno non esistano più bandiere e che ogni gioiello, seppur prezioso, giri simbolicamente per il campo con un cartellino dietro la maglia. Lo ha ammesso lui stesso commentando le notizie sull’interessamento del City per Cambiaso: «Non c’è nessuna offerta. Nel caso arrivassero, le valuteremo con serenità». Su Yildiz la Signora ha costruito la sua nuova filosofia: quella del tempo da concedere a un gruppo giovane, sacrificando quell’ossessione per la vittoria che era tipica del Dna bianconero . Lo dimostra la centralità del turco nello scacchiere di Thiago anche con un rendimento altalenante, ma soprattutto l’assegnazione del numero dieci che fu di Platini, Del Piero e di tanti altri idoli della Signora, una scelta per molti precoce. «Non penso di essere un leader - ha detto Kenan dopo il successo contro l’Empoli - io voglio semplicemente continuare ad aiutare la mia squadra e dare il mio meglio». Insomma, il diciannovenne è il primo a chiedere al mondo intero di considerarlo solo come un talento che deve crescere. Vuole avere la possibilità di crescere e sbagliare come ogni altro coetaneo e non intende indossare i panni del salvatore della patria.

Yildiz e il futuro: cosa accadrà

In qualsiasi caso, il contratto rinnovato in estate e prolungato fino al 2029 non è una garanzia di permanenza a vita. Soprattutto se a giugno, con o senza Champions, la Juventus dovrà fare mercato per rinforzare ulteriormente la rosa. I prestiti (onerosi) di Kolo Muani, Veiga e Kelly e il pagamento dilazionato di Alberto Costa confermano che le risorse in cassa non siano poi molte. In estate, tra l’altro, la Signora dovrà spendere altri 60 milioni per calciatori che ha già a disposizione: è il prezzo da pagare per la corposa rateizzazione di massa che ha permesso di tesserare ben 9 colpi tra luglio e agosto. Il futuro di Kenan è dunque in divenire. Nelle scorse settimane Giuntoli ha avuto un incontro con la famiglia del ragazzo che ne gestisce la procura. Nelle stesse ore si aggirava per Torino il potente procuratore Jorge Mendes, uno di quelli che muove soldi e milioni come nessun altro nel calcio odierno. Mendes, una sera a cena, avrebbe avuto modo di parlare a lungo sia con il dt della Juve sia con il padre e la madre del calciatore, prospettando chissà quale scenario; dopotutto, l’agente muove diversi fili e gestisce operazioni anche da intermediario. Insomma, gli orizzonti sarebbero vastissimi e le porte da aprire molteplici. Se dovesse arrivare un’offerta convincente per Yildiz dalla Premier, magari non di 100 milioni ma comunque utile a far realizzare una super plusvalenza dato che arrivò a parametro zero, i dirigenti rifletterebbero sulla cessione.

Il futuro di Cambiaso e Locatelli alla Juve

La logica del giusto prezzo ha ispirato anche qualche pensiero sugli addii di Cambiaso e Locatelli, due pilastri della formazione di Thiago. Per entrambi, a inizio gennaio, si è mosso il Manchester City di Guardiola, alla ricerca di un esterno e di un metronomo che potesse sopperire all’assenza del pallone d’oro Rodri, fuori fino alla fine della stagione per la rottura del crociato. I dirigenti del City Group hanno manifestato un interesse, ma non hanno formulato le proposte necessarie per avviare delle trattative. Così il gruppo di Motta non ha subito scossoni. I 13 acquisti delle ultime due finestre di mercato potrebbero essere però solo l’inizio di una rivoluzione profonda, ispirata dalle necessità in entrata ma anche dalle occasioni in uscita.