Como-Juve, le pagelle dei bianconeri: Kolo Muani on fire, Koopmeiners vaga molle

C’era il divieto di sosta per la Juve ma fino a un minuto dalla fine ci sono sofferenza, i soliti errori difensivi, poco gioco e poche occasioni. Kolo Muani però risolve i problemi e allora tornano il sorriso e il quarto posto

Di Gregorio 7,5

Decisivo due volte su Nico Paz, attento su Da Cunha. La vittoria è anche sua.

Weah 6,5

Ancora terzino e subito impegnato in un salvataggio decisivo. Intercetta la palla da cui nasce il vantaggio di Kolo Muani.

Gatti 6

Energia e fisico, come sempre, ma anche un blackout pericolosissimo che per poco non costa un gol. Si riscatta conquistando il rigore.

Renato Veiga 5

Seconda di fila da titolare per il portoghese che non dà mai l’impressione di totale sicurezza. Qualche sbavatura di troppo in palleggio e di posizione in area.

Savona 4,5

Di nuovo a sinistra ma con meno efficacia che contro l’Empoli. Sempre in affanno contro Strefezza, che lo costringe al giallo.