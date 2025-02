Giuntoli, l'eliminazione dalla Champions fa ancora male: "Sapevamo che questo anno..."

Giuntoli: "Delusi e arrabbiati, sapevamo che avremmo vissuto un anno un po' così"

Così Cristiano Giuntoli ai microfoni di DAZN, nel pre gara di Cagliari-Juventus: "Siamo molto delusi, molto arrabbiati, - ha ammesso l'ex direttore sportivo del Napoli, ripartendo dal 3-1 di Eindhoven - perché a parte il punto di vista economico, volevamo andare agli ottavi anche per un fatto di immagine, per un discorso tecnico, dispiace". E poi ha aggiunto: "Sapevamo che avremmo vissuto un anno un po’ così, abbiamo cambiato tanto, abbiamo abbassato drasticamente i salari. È dura, ma eravamo consci degli alti e bassi che potevamo avere".

Giuntoli: "Kolo Muani e Vlahovic insieme? Due giocatori molto bravi"

Kolo Muani, attualmente in prestito dal Psg, può diventare una risorsa anche insieme a Dusan Vlahovic, oggi schierato titolare: "Abbiamo tanti attaccanti molto bravi, loro sono due giocatori molto bravi - ha sottolineato Giuntoli a DAZN - e possono essere un plus da qua alla fine. Mercato del futuro? Abbiamo tanti calciatori di proprietà, ci sono 2-3 situazioni da risolvere, ma c’è la volontà dei calciatori di rimanere e la volontà da parte della Juve di trattenerli. Siamo molto concentrati sul presente, al futuro ci penseremo in estate. Obiettivi? A prescindere dall’ottavo di quest’anno, il nostro grande obiettivo è rientrare tra le prime quattro e faremo di tutto per raggiungerlo".