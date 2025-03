Dentro l’inferno della Juve: dallo spogliatoio ai tifosi inferociti. Il calendario però…

L'inferno dentro, l’inferno fuori. Al clima incandescente dello spogliatoio dopo il terzo obiettivo stagionale fallito - nell’ordine Supercoppa, Champions e Coppa Italia - corrisponde un ambiente che ribolle di insoddisfazione. «Noi siamo quelli che hanno sempre in testa la Juventus e che vi hanno dato fiducia sostenendovi - comincia così un duro comunicato firmato da tutti i gruppi ultras bianconeri - Oggi siamo arrivati a non poter più sopportare un progetto che sembra fallito in cui niente ha un senso logico o uno svolgimento comprensibile. Il popolo juventino è stanco di voi. Ora non è più tollerabile il vostro atteggiamento e il vostro menefreghismo». Sarà dunque contestazione totale da parte del pubblico, a partire dalla sfida di domani contro il Verona. Come sono lontani i tempi degli applausi, com’è distante quella luna di miele cominciata a luglio e che pareva non dovesse finire mai. Duecentotrentacinque giorni fa, a inizio raduno, squadra e staff vennero invitati a uscire dalla Continassa per un bagno d’amore con i tifosi presenti. Adesso a Torino si respira tutt’altro clima. «Speriamo di provocare in voi giocatori, allenatore e dirigenti una scintilla che potrebbe, almeno in parte, salvare una stagione disastrosa come da 14 anni non accadeva». E pensare che la Juve, nonostante tutto, è quarta a +2 dalla Lazio (che stasera gioca a San Siro con il Milan) e a +4 dalla Fiorentina (che ha una partita in più); vincendo contro l’Hellas arriverebbe a -3 dall’Atalanta, potendola agganciare nello scontro diretto in programma tra una settimana, e incredibilmente a -6 dal primo posto dopo il pareggio di ieri tra Napoli e Inter. Nessuno alla Juve ha il coraggio di pronunciare la parola “scudetto” dopo questa stagione vissuta sulle montagne russe, eppure la vetta non è mai stata così vicina.