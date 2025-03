Juve, 4-0 subito in casa: ecco da quanto tempo non succedeva

TORINO - La Juventus di Thiago Motta si lecca le ferite per il 4-0 subìto in casa stasera per mano dell'Atalanta, davanti a migliaia di tifosi bianconeri delusissimi per il pesante ko. La Juve non incassava un passivo di questa entità nel proprio stadio da oltre mezzo secolo, 57 anni e mezzo per la precisione. L'ultima sconfitta per 4-0 in casa per i bianconeri risaliva infatti al 22 ottobre 1967, in occasione di un derby contro il Torino, che calò il poker grazie a una tripletta del francese Nestor Combin e a un gol dell'emergente Alberto Carelli. Quella stracittadina è impressa nella memoria dei granata anche perché venne subito dopo la morte dell'asso Gigi Meroni, travolto e ucciso da un'automobile una settimana prima, dopo un match vinto con la Sampdoria.