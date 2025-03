La proprietà (o il controllo) della Juve potrebbe passare di mano se le indiscrezioni circolate ieri saranno confermate dai fatti, pur restando nella cerchia familiare, con il ritorno al comando di Andrea Agnelli. Fino all’ufficialità, naturalmente, nessuno potrà confermare nulla (ma ieri non sono arrivate nemmeno smentite), data la quotazione in borsa del club, ma l’operazione avrebbe senso per diversi motivi. Exor ne possiede il 65,4% col 78,9% dei diritti di voto, dunque ha il pallino in mano, ma da tempo il club non è più una partecipazione strategica. La Juve non è neppure il giocattolo di famiglia perché Exor è una società quotata, ha azionisti di minoranza a cui rispondere e il mercato non gradisce le ingenti perdite che la holding ha dovuto ripianare negli anni. Il risanamento dei conti procede, ma con lentezza dettata dall’esigenza di mantenere la competitività tecnica. L’alea dei risultati sportivi non lascia escludere la necessità di ulteriori interventi. John Elkann, principale azionista di Exor attraverso la holding di famiglia, ha un legame affettivo con il club che fu il grande amore del nonno, l’Avvocato, a cui deve in gran parte la sua ricchezza. Cedere la Juve significherebbe recidere quel legame ma cederla al cugino tenendola in ambito familiare, col nome Agnelli in primo piano, sarebbe l’uscita migliore.