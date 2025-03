Colloqui con i giocatori e ultimatum a Thiago Motta: i giorni di fuoco in casa Juve

Thiago Motta in bilico: con il Genoa è decisiva

La Juve è fragile. Se prende un colpo, va a terra e non si rialza più. Quella difesa che in autunno sembrava impenetrabile come il cemento armato oggi ha la consistenza del burro, mentre l’attacco pare fatto di gomma. Si è depresso persino Kolo Muani, l’attaccante arrivato a gennaio con il fuoco dentro e la dinamite nei piedi, capace di segnare 5 gol nelle prime tre gare prima di scomparire pure lui nella desolazione generale. Se le cinque vittorie di fila in Serie A nel giro di un mese (da inizio febbraio a inizio marzo) sono state offuscate mediaticamente dalle eliminazioni in Champions e in Coppa Italia in due mercoledì da incubo, alle clamorose sconfitte con Atalanta e Fiorentina seguirà uno stacco di tredici giorni che inevitabilmente alimenterà tensioni, polemiche e voci. Alla ripresa contro il Genoa, sabato 29 marzo, Thiago non potrà più sbagliare.

Per sua fortuna, la dirigenza non l’ha abbandonato neppure stavolta. Forse perché alla Juve sanno tutti che se cade Motta rischia di affondare insieme a lui l’intero progetto di restyling tecnico e societario, attuato con la convinzione di accantonare la pesante eredità della gestione Agnelli. Non è detto che John Elkann possa essere così comprensivo pure a giugno, quando il mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo avrebbe effetti devastanti sui conti del club. L’ultima volta senza Champions nel 2023-24 (un esilio forzato) è costata dagli 80 ai 100 milioni di euro in termini di ricavi, oltre a bloccare quasi del tutto il mercato in entrata come confermarono le due sessioni a costo zero con Allegri in panchina. Va ricordato, inoltre, come la Juve abbia già impegnato circa 70 milioni per le rate dei calciatori acquistati nell’ultima finestra estiva (inclusi i riscatti di Kalulu e Kelly), che il cartellino di Kolo Muani senza un ulteriore prestito costerebbe dai 45 ai 50, che per tenere Conceiçao ne servono altri 30 e che la squadra andrebbe rinforzata nella prima settimana di giugno per non arrivare al Mondiale per Club con gli stessi difetti attuali. Nel frattempo, c’è chi invoca la saggezza di Chiellini, manager ancora distante dalle cose di campo.