Comunicato Juve, Thiago Motta esonerato, Tudor nuovo allenatore. Ora è ufficiale

Thiago Motta non è più l'allenatore della Juventus . La notizia era attesa dalla giornata di ieri, 22 marzo, ma adesso è arrivata l'ufficialità. Al suo posto è stato scelto Igor Tudor . Per il croato si tratta di un ritorno in bianconero, dopo averci giocato dal 1998 al 2005, oltre ad aver svolto il ruolo di vice di Pirlo nella stagione 2020-21.

Il comunicato della Juventus

In seguito, il comunicato della Juventus: "Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor! Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro".