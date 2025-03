Juve, quanto costa l'esonero di Thiago Motta: la cifra è altissima

Il contratto triennale e la clausola

Thiago Motta ha in mano un accordo triennale da 5 milioni netti a stagione, che conterrebbe anche un paracadute (la cosiddetta “break payment close”) in caso di licenziamento entro il secondo anno di contratto. Ciò significa che la Juve spenderebbe una quindicina di milioni solo per liberarsi dell’allenatore ingaggiato appena l’estate scorsa, anche perché un tecnico non viaggia mai solo ma in compagnia del suo staff. A queste cifre, ovviamente, si dovrà aggiungere ovviamente il costo di Igor Tudor e del relativo entourage.

I conti della Juve e le strategie future

Dal punto di vista del bilancio, comunque, la semestrale del club al 31 dicembre 2024 ha dato segnali positivi. Il percorso di risanamento dei conti prosegue e il conto economico ha mostrato un risultato netto finalmente positivo (16,9 milioni) dopo anni di perdite. La sostituzione in corsa dell’allenatore non dovrebbe vanificare questi progressi, ma in teoria potrebbe togliere spazio a possibili interventi sul mercato, dove pure i rinnovi di alcuni giocatori in scadenza (Gatti e McKennie) sembrano rallentati dalla difficoltà di previsione sulla prossima qualificazione alla Champions League.